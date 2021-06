Campionato d’Altura 2021 | rush finale | oggi si decretano i vincitori

Leggi su nonsolonautica

(Di sabato 26 giugno 2021) Penultima giornata, quella di ieri, delItaliano di Velaper l’organizzazione dello Yacht Club Punta Ala, con altre due bellissime regate portate a termine in condizioni meteo quasi perfette: prima prova con 8-10 nodi in crescita e seconda con 12-13 nodi. Il campo di Regata è stato spostato verso la costa davanti a Scarlino, ancora una volta il vento non ha dato punti di riferimento precisi e c’è stato grande lavoro per i tattici di bordo.in dirittura d’arrivo:i verdetti Con sette regate all’attivo, il ...