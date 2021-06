Caldo Firenze | allerta arancione per domani 27 giugno

(Di sabato 26 giugno 2021) Una serie di semplici comportamenti e misure di prevenzione possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore. Si tratta di 10 semplici regole (pubblicate sul sito del Ministero della Salute) in grado di limitare l’esposizione alle alte temperature L'articolo proviene daPost.

Sul resto del Paese saràe l'asticella dei termometri sarà destinata a salire ulteriormente . ... Le temperature? I valori massimi saranno compresi tra i 29°C di Pescara e i 34° C di. La ..."Le tre piazze in Italia, Bari,e Torino, così partecipate e piene di gente nonostante il, - ha detto - chiedono alla politica e al governo di fare attenzione al lavoro, di far ...Una serie di semplici comportamenti e misure di prevenzione possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore. Si tratta di 10 semplici regole (pubblicate sul sit ...Il sole è prevalente ma le alte temperature (34°C a Firenze e a Bologna) favoriranno anche i classici temporali di calore provocando rovesci e sui rilievi alpini qualche «blitz» di grandine ...