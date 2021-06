Calciomercato Serie C, Piacenza: torna Marchi dalla Reggina (Di sabato 26 giugno 2021) Piacenza - Il Piacenza , in una nota, ha reso noto il ritorno, a titolo definitivo dalla Reggina , di Paolo Marchi , difensore mancino già protagonista in maglia piacentina nella seconda parte della ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 giugno 2021)- Il, in una nota, ha reso noto il ritorno, a titolo definitivo, di Paolo, difensore mancino già protagonista in maglia piacentina nella seconda parte della ...

Advertising

Gazzetta_it : Atalanta, Roma, Premier: Demiral è sul mercato, la Juve chiede 40 milioni #Calciomercato - DiMarzio : La situazione dei giocatori in scadenza di contratto in questo #calciomercato - ricatti88 : RT @Gazzetta_it: Giusto sacrificarlo o è meglio insistere? Il mercato Milan al dilemma Leao - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Piacenza: torna Marchi dalla Reggina: Il difensore mancino arriva a titolo definitivo dai ca… - sportli26181512 : Calciomercato Monza, Vicari e Valoti sono gli obiettivi: Per arrivare al difensore si sta pensando di inserire Diaw… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Chievo, Zaffaroni o Vivarini per la panchina VERONA - Dopo aver completato l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B, l'obiettivo del Chievo è ufficializzare il nuovo allenatore entro il 28 giugno: il nome principale è Marco Zaffaroni , insieme a Vincenzo Vivarini , reduce dalla retrocessione con l' Entella .

Calciomercato Monza, Vicari e Valoti sono gli obiettivi ... specie Vicari potrebbe arrivare, visto che la sua cessione darebbe aria fresca alle casse della Spal (gli si era anche prospettata la Serie A). I lombardi, nella trattativa, stanno pensando di ...

Salernitana, il prossimo scoglio è l'iscrizione alla Serie A. Il nuovo amministratore è il generale Marchetti, candidato di Lotito per la Lega Calciomercato.com Candeline nerazzurre per Piovanelli, punta ‘a doppia mandata’ L’ex attaccante dell’Atalanta ha vestito la maglia nerazzurra in due occasioni, oggi è il suo compleanno Lamberto Piovanelli è nato a Firenze il 26 giugno 1964. Attaccante, muove i primi passi al Cast ...

Calciomercato Serie C, Piacenza: torna Marchi dalla Reggina PIACENZA - Il Piacenza, in una nota, ha reso noto il ritorno, a titolo definitivo dalla Reggina, di Paolo Marchi, difensore mancino già protagonista in maglia piacentina nella seconda parte della stag ...

VERONA - Dopo aver completato l'iscrizione al prossimo campionato diB, l'obiettivo del Chievo è ufficializzare il nuovo allenatore entro il 28 giugno: il nome principale è Marco Zaffaroni , insieme a Vincenzo Vivarini , reduce dalla retrocessione con l' Entella .... specie Vicari potrebbe arrivare, visto che la sua cessione darebbe aria fresca alle casse della Spal (gli si era anche prospettata laA). I lombardi, nella trattativa, stanno pensando di ...L’ex attaccante dell’Atalanta ha vestito la maglia nerazzurra in due occasioni, oggi è il suo compleanno Lamberto Piovanelli è nato a Firenze il 26 giugno 1964. Attaccante, muove i primi passi al Cast ...PIACENZA - Il Piacenza, in una nota, ha reso noto il ritorno, a titolo definitivo dalla Reggina, di Paolo Marchi, difensore mancino già protagonista in maglia piacentina nella seconda parte della stag ...