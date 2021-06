Calciomercato Monza, Vicari e Valoti sono gli obiettivi (Di sabato 26 giugno 2021) Monza - Il Monza sta cercando di chiudere per Mattia Valoti e Francesco Vicari della Spal : specie Vicari potrebbe arrivare, visto che la sua cessione darebbe aria fresca alle casse della Spal (gli si ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 giugno 2021)- Ilsta cercando di chiudere per Mattiae Francescodella Spal : speciepotrebbe arrivare, visto che la sua cessione darebbe aria fresca alle casse della Spal (gli si ...

Rimini, Grand Hotel: dal 30 giugno la mostra "Colpi da maestro". Calciomercato e società ...della Regione Emilia - Romagna Stefano Bonaccini e di alcuni dei grandi protagonisti del Calciomercato del passato e dell'attualità del panorama italiano. Adriano Galliani, AD dell'AC Monza, Giuseppe ...

Calciomercato Monza: da Balotelli a D'Errico, c'è un'intera squadra sulla lista dei partenti Monza-News Calciomercato Monza, interesse dell’Ascoli per Bettella Il difensore centrale millennial Davide Bettella, di proprietà dell’Atalanta ma in prestito biennale al Monza, interesserebbe all’Ascoli, come riporta il Resto del Carlino e ha ripreso anche Nicolò Sc ...

Monza, Schwoch: “Con Simy il Monza sarà da serie A” Nwankwo Simy è uno degli obiettivi numero uno del Monza per le grandi qualità messe in mostra con il Crotone. Parola di Stefan Schwoch, che di attaccanti se ne intende ...

