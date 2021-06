CALCIOMERCATO MILAN – Under di nuovo possibile / News (Di sabato 26 giugno 2021) Il MILAN torna a pensare a Cengiz Under, turco classe 1997 ora al Leicester, sul CALCIOMERCATO nel caso in cui partisse Samu Castillejo. Lo spagnolo classe 1995 viene valutato 8 milioni, ma ne servono 23 per Under. Nella video News tutte le ultime. Leggi su pianetamilan (Di sabato 26 giugno 2021) Iltorna a pensare a Cengiz, turco classe 1997 ora al Leicester, sulnel caso in cui partisse Samu Castillejo. Lo spagnolo classe 1995 viene valutato 8 milioni, ma ne servono 23 per. Nella videotutte le ultime.

