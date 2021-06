Calciomercato Lazio | offerta del PSG per Correa | Lotito glissa

(Di sabato 26 giugno 2021)PSG, i francesi ci provano per il Tuvu: proposti 25 milioni più il cartellino di Rafinha. Le richieste di, però, sono più alte Sembra sempre piùil sacrificabile della. L’argentino sarebbe la cessione illustre per monetizzare ed aprire finalmente il mercato dei biancocelesti. Come riporta Ilmessaggero.it, sul giocatore ci sarebbe il PSG che avrebbe presentato la primaalla dirigenza capitolina: 25 milioni e una contropartita tecnica rappresentata da Rafinha, per un affare di 35 milioni complessivi. Le richieste di, però, sono ben più alte, visto ...

Sergej Milinkovic - Savic torna al centro delle attenzioni del, tanto che il suo agente si prepara a discutere del suo futuro con la. Secondo quanto riferito da 'Il Messaggero', infatti, Kezman arriverà nella Capitale a inizio luglio per ...C'è tempo o c'è fretta? Tutti e due. C'è tempo, perché ilchiude il 31 agosto e il direttore sportivo Igli Tare ha più di due mesi per completare e rafforzare l'organico della(tra l'altro in questa strana estate, con tante società in ...Sergej Milinkovic-Savic torna al centro delle attenzioni del calciomercato, tanto che il suo agente si prepara a discutere del suo futuro con la Lazio. Secondo quanto riferito da ‘Il Messaggero’, infa ...La Lazio lavora per dare a Sarri gli elementi giusti per sviluppare il proprio gioco, al momento è ovviamente un cantiere a cielo aperto tra moduli e calciomercato. In uscita Correa potrebbe essere il ...