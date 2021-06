Calciomercato Fiorentina, Italiano o Fonseca per la panchina (Di sabato 26 giugno 2021) LA SPEZIA - La Fiorentina vorrebbe chiudere la questione del tecnico entro 48 ore: o si paga la clausola di un milione netto per ottenere l'arrivo di Vincenzo Italiano e del suo staff dalla Spezia , ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 giugno 2021) LA SPEZIA - Lavorrebbe chiudere la questione del tecnico entro 48 ore: o si paga la clausola di un milione netto per ottenere l'arrivo di Vincenzoe del suo staff dalla Spezia , ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Fiorentina, Italiano o Fonseca per la panchina: Bisogna negoziare con lo Spezia per liberare tecnico… - Tuttoca47069512 : Per la panchina della #Fiorentina spunta il nome di #Toscano attualmente CT dello #SpartakMosca #Transfers #news #Calciomercato - SilviaPrato1 : RT @AttilioDeCol: Un grandissimo Antognoni - violanews : #Fiorentina ancora in corsa per #DeLaCruz - Cucciolina96251 : RT @filoni_diletta: La #Juventus torna in corsa per Dusan #Vlahovic! -