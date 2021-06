Calcio, l’Italia soffre ma supera l’Austria ai supplementari e vola ai quarti di finale degli Europei 2021 (Di sabato 26 giugno 2021) l’Italia soffre maledettamente e rischia grosso, ma risolve la “pratica Austria” ai tempi supplementari e conquista il pass per i quarti di finale ai Campionati Europei 2021 di Calcio maschile. Gli Azzurri, guidati dal C.T. Roberto Mancini, si sono imposti con il punteggio finale di 2-1 grazie ai gol di Federico Chiesa e Matteo Pessina (entrambi entrati dalla panchina) al termine del match più difficile del nostro percorso a Euro 2020. Inutile per gli austriaci la rete di Sasa Kalajdzic a 6 minuti dalla fine. Ai quarti ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021)maledettamente e rischia grosso, ma risolve la “pratica Austria” ai tempie conquista il pass per idiai Campionatidimaschile. Gli Azzurri, guidati dal C.T. Roberto Mancini, si sono imposti con il punteggiodi 2-1 grazie ai gol di Federico Chiesa e Matteo Pessina (entrambi entrati dalla panchina) al termine del match più difficile del nostro percorso a Euro 2020. Inutile per gli austriaci la rete di Sasa Kalajdzic a 6 minuti dalla fine. Ai...

Advertising

borghi_claudio : Bene. Ribadisco: la Nazionale ci rappresenta e non ci si inginocchia davanti a nessuno. Europei, l'Italia non si… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - C'è la conferma di Chiellini: l'Italia non si inginocchierà - repubblica : Europei, l'Italia non si inginocchia contro il razzismo - tuttosport : ?? #Euro2020, l'#Italia piega l'#Austria ai supplementari e vola ai quarti con #Chiesa e #Pessina ?? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Sì Italia, siamo ai quarti! Chiesa e Pessina entrano e fanno fuori l'Austria -