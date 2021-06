Brindisi-Tuturano: malore, morto di caldo 34enne conducente di autocisterna Il mezzo pesante è finito fuori strada, vano il ricovero dell'uomo al "Perrino" (Di sabato 26 giugno 2021) In serata l’uomo che era alla guida dell’autocisterna si è sentito male. Il mezzo pesante è finito nel campo a margine della strada Brindisi-Tuturano, il 34enne di San Pietro Vernotico è stato trasportato all’ospedale “Perrino” ma per l’infarto è morto. Sulla Brindisi-Tuturano, la sera prima, era morto stroncato da un malore un bracciante 26enne maliano, di ritorno dal lavoro nei campi in una giornata ... Leggi su noinotizie (Di sabato 26 giugno 2021) In serata l’che era alla guidasi è sentito male. Ilnel campo a margine, ildi San Pietro Vernotico è stato trasportato all’ospedale “” ma per l’infarto è. Sulla, la sera prima, erastroncato da unun bracciante 26enne maliano, di ritorno dal lavoro nei campi in una giornata ...

Advertising

CardelliAc : RT @mariamacina: UNA STORIA TRISTE DI SFRUTTAMENTO Un ragazzo di 27 anni originario del Mali, Camara Fantamadi, residente a Eboli, è mort… - CeschiaMarcello : RT @squopellediluna: Un ragazzo di 27 anni originario del Mali, Camara Fantamadi, residente a Eboli, è morto in seguito a un malore questo… - jacopogiliberto : RT @squopellediluna: Un ragazzo di 27 anni originario del Mali, Camara Fantamadi, residente a Eboli, è morto in seguito a un malore questo… - squopellediluna : Un ragazzo di 27 anni originario del Mali, Camara Fantamadi, residente a Eboli, è morto in seguito a un malore ques… - Roky99760738 : RT @mariamacina: UNA STORIA TRISTE DI SFRUTTAMENTO Un ragazzo di 27 anni originario del Mali, Camara Fantamadi, residente a Eboli, è mort… -