Bracciante morto, Puglia vieta lavoro nei campi nelle ore più calde (Di sabato 26 giugno 2021) Bari, 26 giu – In Puglia lavoro nei campi vietato nelle ore più calde: la decisione dopo la morte di un Bracciante a Brindisi. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato un’ordinanza che vieta “il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12,30 alle 16 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021. Lo stop arriva dopo quanto accaduto a Brindisi dove un Bracciante agricolo di 27 anni è morto dopo aver lavorato molte ore sotto il sole, a temperature ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 26 giugno 2021) Bari, 26 giu – Inneitoore più: la decisione dopo la morte di una Brindisi. Il presidente della RegioneMichele Emiliano ha emanato un’ordinanza che“ilin condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12,30 alle 16 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021. Lo stop arriva dopo quanto accaduto a Brindisi dove unagricolo di 27 anni èdopo aver lavorato molte ore sotto il sole, a temperature ...

Advertising

Avvenire_Nei : Brindisi. Il bracciante morto sotto il sole - graziano_delrio : Si muore nei campi, si muore per il caldo. Ieri un ragazzo del Mali, fuggito da una guerra e sfinito dalla fatica.… - Corriere : Bracciante morto: in Puglia scatta il divieto di lavoro nei campi dalle 12 alle 16 - zazoomblog : Bracciante morto Puglia vieta lavoro nei campi nelle ore più calde - #Bracciante #morto #Puglia #vieta - GREENLA07925841 : RT @AndreaMarano11: ?? MORTO DI CALDO E DI FATICA MORTO DI LAVORO. Camarda Fantamadi aveva 27 anni ed era arrivato in Italia dal Mali Per so… -