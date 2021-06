Bracciante morto per il caldo, la Puglia vieta il lavoro nei campi nelle ore torride (Di sabato 26 giugno 2021) Allarme caldo sul lavoro. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato un'ordinanza regionale che vieta «il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 26 giugno 2021) Allarmesul. Il presidente della RegioneMichele Emiliano ha emanato un'ordinanza regionale che«ilin condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle...

Advertising

Avvenire_Nei : Brindisi. Il bracciante morto sotto il sole - Corriere : Bracciante morto: in Puglia scatta il divieto di lavoro nei campi dalle 12 alle 16 - graziano_delrio : Si muore nei campi, si muore per il caldo. Ieri un ragazzo del Mali, fuggito da una guerra e sfinito dalla fatica.… - rhomevos : RT @Corriere: Bracciante morto: in Puglia scatta il divieto di lavoro nei campi dalle 12 alle 16 - codeghino10 : RT @Corriere: Bracciante morto: in Puglia scatta il divieto di lavoro nei campi dalle 12 alle 16 -