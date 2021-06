Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti di sabato 26 giugno

Leggi su sportface

(Di sabato 26 giugno 2021) Pubblicato ilrelativo all’emergenza coronavirus in, una delle regioni più colpite dalla pandemia, aggiornato a26. Prosegue la raccolta dei dati rilevanti per monitorare l’andamento della curva epidemiologica. La Regione ha diramato i numeri relativi ae ricoverati sul territorio regionale. Nel dettaglio, si registrano 38 nuovi, 3, 99, 11 (0) ricoverati in terapia intensiva, 59 (-2) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -64 gli attualmente positivi per un totale ...