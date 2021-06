Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti di sabato 26 giugno (Di sabato 26 giugno 2021) Il Bollettino inerente all’emergenza Coronavirus in Lombardia, aggiornato a sabato 26 giugno. La Regione ha fornito dati significativi sull’effettiva incidenza del virus pandemico nel territorio lombardo, numeri importanti per valutare l’evoluzione della situazione emergenziale. Nella giornata di oggi si registrano oggi si registrano 115 nuovi contagi, 5 morti, 15.022 tamponi molecolari, 823 guariti, 64 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 269 (-28) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Ilinerente all’emergenza Coronavirus in, aggiornato a26. La Regione ha fornito dati significativi sull’effettiva incidenza del virus pandemico nel territorio lombardo, numeri importanti per valutare l’evoluzione della situazione emergenziale. Nella giornata disi registranosi registrano 115 nuovi, 5, 15.022 tamponi molecolari, 823, 64 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 269 (-28) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

