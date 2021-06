Bollettino Covid oggi, sabato 26 giugno: contagi, morti, guariti regione per regione (Di sabato 26 giugno 2021) Nuova giornata di monitoraggio dei dati sulla pandemia nel territorio italiano. E’ stato pubblicato il Bollettino sull’emergenza Coronavirus aggiornato a sabato 26 giugno 2021, con il focus regione per regione. Ecco i dati relativi a contagi, morti e guariti. oggi si registrano 838 nuovi contagi, 40 morti, 3.301 guariti, 80.427 tamponi molecolari, 298 (-8) ricoverati in terapia intensiva, 1.771 (-128) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -2.503 gli ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Nuova giornata di monitoraggio dei dati sulla pandemia nel territorio italiano. E’ stato pubblicato ilsull’emergenza Coronavirus aggiornato a262021, con il focusper. Ecco i dati relativi asi registrano 838 nuovi, 40, 3.301, 80.427 tamponi molecolari, 298 (-8) ricoverati in terapia intensiva, 1.771 (-128) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -2.503 gli ...

