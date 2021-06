Blocco licenziamenti: scadenza, proroga, quanti posti ha salvato, cosa farà il governo (Di sabato 26 giugno 2021) Blocco dei licenziamenti a causa della crisi innescata dalla pandemia. prorogarlo o non prorogarlo? Il provvedimento, infatti, scadrà fra quattro giorni, mercoledì 30 giugno. Il dibattito è aperto. I ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 26 giugno 2021)deia causa della crisi innescata dalla pandemia.rlo o nonrlo? Il provvedimento, infatti, scadrà fra quattro giorni, mercoledì 30 giugno. Il dibattito è aperto. I ...

Mov5Stelle : Fra soli 5 giorni termina il blocco dei licenziamenti. Abbiamo chiesto all’Esecutivo di accelerare sulle riforme ch… - fattoquotidiano : ALLARME LICENZIAMENTI Si avvicina la fine del blocco dei licenziamenti e due figure istituzionali dotate di un palc… - fattoquotidiano : Licenziamenti, Cgil, Cisl e Uil in piazza a Bari, Firenze e Torino per il prolungamento del blocco fino a novembre… - aurapara : RT @SimoneFana: Per chiarire: il blocco dei licenziamenti non ha alcun costo per le imprese, semplicemente perché hanno come contropartita… - CambiamoConToti : Il nostro senatore Berutti: “No proroga blocco licenziamenti. Servono politiche attive per il #lavoro, riqualificaz… -