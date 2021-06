Blocco dei licenziamenti, lo sciopero dei sindacati. Landini: «No a ulteriori fratture sociali» (Di sabato 26 giugno 2021) Le manifestazioni unitarie di Cgil, Cisl, Uil per chiedere la proroga della moratoria sui licenziamenti almeno fino al 31 ottobre, una riforma degli ammortizzatori sociali e nuove politiche attive per il lavoro Leggi su corriere (Di sabato 26 giugno 2021) Le manifestazioni unitarie di Cgil, Cisl, Uil per chiedere la proroga della moratoria suialmeno fino al 31 ottobre, una riforma degli ammortizzatorie nuove politiche attive per il lavoro

