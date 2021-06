Blocco dei licenziamenti: a Bari, Firenze e Milano le manifestazioni sindacali nazionali Nel capoluogo pugliese è intervenuto Raffaele Bombardieri, leader Uil (Di sabato 26 giugno 2021) Nelle prossime ore il governo deciderà se e come prorogare il Blocco dei licenziamenti altrimenti destinato ad essere rimosso a fine mese. L’ipotesi è quella di prorogare ma non in maniera generalizzata. È invece ciò che chiedono (proroga fino al 31 ottobre) i sindacati per i quali, senza Blocco, si rischia di innescare una bomba sociale per un sistema economico estremamente debole. manifestazioni nazionali oggi a Bari, Firenze e Milano. Nel capoluogo pugliese ha parlato Raffaele ... Leggi su noinotizie (Di sabato 26 giugno 2021) Nelle prossime ore il governo deciderà se e come prorogare ildeialtrimenti destinato ad essere rimosso a fine mese. L’ipotesi è quella di prorogare ma non in maniera generalizzata. È invece ciò che chiedono (proroga fino al 31 ottobre) i sindacati per i quali, senza, si rischia di innescare una bomba sociale per un sistema economico estremamente debole.oggi a. Nelha parlato...

