Bergamo, allarme medici di base: 77 ambiti scoperti e il bando sta per scadere (Di sabato 26 giugno 2021) Il bando per reclutare medici di medicina generale scadrà il prossimo 9 luglio, ma ad Ats Bergamo sanno che non si può più tergiversare. Per questo il direttore generale Massimo Giupponi si è fatto portavoce di un vero e proprio grido disperato, per fare in modo che il passaparola sull’esistenza di questa occasione possa arrivare alle orecchie giuste, quelle di chi è attratto dalla possibilità di poter assumere l’incarico. “In Lombardia tutti hanno raschiato il barile da questo punto di vista – commenta Giupponi – Il nostro appello va a tutti i cittadini bergamaschi: qualora abbiate tra i vostri contatti più stretti ... Leggi su bergamonews (Di sabato 26 giugno 2021) Ilper reclutaredina generale scadrà il prossimo 9 luglio, ma ad Atssanno che non si può più tergiversare. Per questo il direttore generale Massimo Giupponi si è fatto portavoce di un vero e proprio grido disperato, per fare in modo che il passaparola sull’esistenza di questa occasione possa arrivare alle orecchie giuste, quelle di chi è attratto dalla possibilità di poter assumere l’incarico. “In Lombardia tutti hanno raschiato il barile da questo punto di vista – commenta Giupponi – Il nostro appello va a tutti i cittadini bergamaschi: qualora abbiate tra i vostri contatti più stretti ...

infoiteconomia : Allarme benzina nei distributori Eni di Bergamo: a corto di carburante - infoiteconomia : Allarme benzina nei distributori Eni. Mora: «Ci scusiamo, ma non dipende da noi» - Economia, Bergamo - AmoBergamo : #Bergamo Allarme sicurezza in stazione, Gandi risponde alla Lega: «Controlli costanti, serve aiuto di tutti» - Fabriziomanocc2 : @Ruffino_Lorenzo Finitela di creare un panico che non esiste dott zangrillo ospedale di Bergamo cessato allarme… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo allarme Scontro tra motoscafi Un morto e due feriti nelle acque di Tremezzina - Cronaca, Bergamo ... lanciato l'allarme, sul posto è immediatamente arrivata la Polizia Locale che ha fatto convergere sul posto le ambulanze di Lanzo Intelvi e Menaggio, oltre che l'elisoccorso da Bergamo. Nulla da ...

Covid oggi Lombardia e Italia, bollettino coronavirus del 25 giugno: 753 casi e 56 morti I numeri del Covid in Italia I contagi di oggi in Lombardia Il caso Finlandia Danimarca (allarme ... 18 a Monza e Brianza, 17 a Brescia, 8 a Mantova, 6 a Lodi e a Varese, 5 a Como, 4 a Bergamo, 2 a ...

Allarme benzina nei distributori Eni di Bergamo: a corto di carburante BergamoNews.it Scontro tra motoscafi È di un ragazzo morto e due feriti (uno solo in stato di choc) il bilancio del gravissimo incidente nautico avvenuto poco dopo le 16.40 a duecento metri al largo di Tremezzina. Secondo la ricostruzion ...

Sterpaglie in fiamme a Villa di Serio I vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti nella serata di venerdì 25 giugno a Villa di Serio per un ...

... lanciato l', sul posto è immediatamente arrivata la Polizia Locale che ha fatto convergere sul posto le ambulanze di Lanzo Intelvi e Menaggio, oltre che l'elisoccorso da. Nulla da ...I numeri del Covid in Italia I contagi di oggi in Lombardia Il caso Finlandia Danimarca (... 18 a Monza e Brianza, 17 a Brescia, 8 a Mantova, 6 a Lodi e a Varese, 5 a Como, 4 a, 2 a ...È di un ragazzo morto e due feriti (uno solo in stato di choc) il bilancio del gravissimo incidente nautico avvenuto poco dopo le 16.40 a duecento metri al largo di Tremezzina. Secondo la ricostruzion ...I vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti nella serata di venerdì 25 giugno a Villa di Serio per un ...