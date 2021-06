Beppe Sala | “Milano è una città contemporanea | accogliente | inclusiva”

(Di sabato 26 giugno 2021)– “è oggi una. Nella nostraognuno è libero di essere e di amare. Da qui vogliamo dare la spinta finale alla legge Zan. Grazie a chi c’era oggi all’Arco della Pace. Insieme avanzeremo nella nostra marcia per i diritti e il rispetto”. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook il sindaco di(foto), in occasione del Pride 2021. L'articolo L'Opinionista.

Ieri anche il sindaco di Milano,, ha chiesto la conta in Parlamento e nel centrosinistra molti pensano che il testo sia già frutto di una "mediazione". Non ci sono quindi molte attese per ...Nel capoluogo lombardo il sindacoha regalato un orologio arcobaleno a Zan, perché 'il tempo è scaduto - ha detto - . Andiamo in Parlamento e andiamoci a contare'. All'Arco della Pace a ...MILANO - "Milano è oggi una città contemporanea, accogliente, inclusiva. Nella nostra città ognuno è libero di essere e di amare. Da qui vogliamo dare la ...Tra gli slogan scanditi da un gruppo di giovanissimi che con i colori dell'arcobaleno ha improvvisato un palchetto, 'Vogliamo i nostri diritti', 'Ddl Zan', 'Libertà', ma anche «Vaticano vaff.'. Centin ...