Benjamin Mascolo al Gay Pride di Milano | lo splendido discorso

Leggi su biccy

(Di domenica 27 giugno 2021)in questi anni ha partecipato attivamente a numerosi Gaye quest’anno ha presenziato a quello diin compagnia di Bella Thorne, la sua compagna. “Se sono su questo palco a parlare oggi, qualcuno potrebbe credere che io voglia insegnare o predicare qualcosa agli altri. La verità però è un’altra: come maschio – bianco – eterosessuale, ho probabilmente avuto una vita più fortunata di molti di voi, ne sono consapevole. E ci tengo a precisarlo, non mi è mai stato regalato niente, ho sempre dovuto lottare per ogni cosa nella vita ma certo è che non ho mai dovuto lottare per quelli che dovrebbero ...