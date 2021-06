Belgio, il ct Martinez su Lukaku: “Mossa perfetta andare all’Inter. Per me è il miglior attaccante del mondo” (Di sabato 26 giugno 2021) Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, nel corso di un’intervista a ESPN si è soffermato su Romelu Lukaku. “Con Romelu parliamo sempre del suo talento individuale. È nato con questa capacità di segnare gol e le sue statistiche lo certificano. Il numero di gol che ha segnato per ogni squadra è eccezionale. Quello di cui stiamo parlando ora, però, è un giocatore diverso. Adesso parliamo di un giocatore che, oltre al talento individuale, ha un vero grado di maturità. Lo conosco bene perché c’ero quando ha firmato per l’Everton all’età di 19 anni, ma in questo momento è un uomo completamente diverso e un calciatore diverso. ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 giugno 2021) Roberto, commissario tecnico del, nel corso di un’intervista a ESPN si è soffermato su Romelu. “Con Romelu parliamo sempre del suo talento individuale. È nato con questa capacità di segnare gol e le sue statistiche lo certificano. Il numero di gol che ha segnato per ogni squadra è eccezionale. Quello di cui stiamo parlando ora, però, è un giocatore diverso. Adesso parliamo di un giocatore che, oltre al talento individuale, ha un vero grado di maturità. Lo conosco bene perché c’ero quando ha firmato per l’Everton all’età di 19 anni, ma in questo momento è un uomo completamente diverso e un calciatore diverso. ...

Advertising

junews24com : Martinez (ct Belgio): «Portogallo? Pericolo Ronaldo, ma non è il solo» - VIDEO - - tuttosport : #BelgioPortogallo, #Martinez: 'Nessun piano speciale anti #Ronaldo'? - Frances01719412 : RT @FcInterNewsit: Belgio, Martinez: 'Andare all'Inter è stata la mossa perfetta per la carriera di Lukaku. È il miglior attaccante del mon… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Belgio, Martinez: 'Andare all'Inter è stata la mossa perfetta per la carriera di Lukaku. È il miglior attaccante del mon… - FcInterNewsit : Belgio, Martinez: 'Andare all'Inter è stata la mossa perfetta per la carriera di Lukaku. È il miglior attaccante de… -