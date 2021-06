Belgio | il c t Martinez | «A marzo era triste e depresso…»

(Di sabato 26 giugno 2021) Il c.t. delRobertoha parlato di Eden Hazard e della stagione complicata vissuta al Real Madrid dal calciatore Roberto, commissario tecnico del, ai microfoni di ESPN ha parlato di Eden Hazard e della stagione complica vissuta al Real Madrid. «Quando ho visto Eden lo scorsoera moltoe depresso e devo ammettere di essermi preoccupato perché vedevo che non si stava godendo la vita. Dopo l’infortunio il suo corpo non aveva reagito come aveva sempre fatto nei 15 anni precedenti e questo lo ha buttato giù. Da quell’incontro però è scattato qualcosa ...

Advertising

FcInterNewsit : Belgio, Martinez: 'Andare all'Inter è stata la mossa perfetta per la carriera di Lukaku. È il miglior attaccante de… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Belgio, il ct #Martinez: '#Lukaku? Andare all'#Inter la mossa perfetta, Conte l'ideale. Ora è il migliore al mondo' https:/… - infoitsport : Martinez (CT Belgio): «Eriksen, eravamo tutti scossi. Ha unito il calcio» - internewsit : Martinez (CT Belgio): «Eriksen, eravamo tutti scossi. Ha unito il calcio» - - sportli26181512 : Belgio, Martinez: 'Eriksen? Sentimenti forti, è stato difficile giocare dopo che è crollato in campo': Il ct del B… -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio Martinez

Commenta per primo Il ct delRobertoha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Portogallo , occasione in cui si è soffermato su Cristiano Ronaldo : 'Quando prepari un piano contro un ...Spread the love Il ct del, Roberto, nella lunga intervista concessa...L’Italia torna in campo, a Wembley, per gli ottavi di finale di Euro 2020. Gli azzurri di Mancini alle 21:00 giocheranno contro l’Austria di Foda: Verratti – probabilmente – sarà titolare al posto di ...Il 27 giugno 2021 su Rai e Sky gli ottavi di finale di Euro 2020; su Sportitalia la semifinale del Campionato Primavera ...