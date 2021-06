Belen esausta | l’attesa la distrugge

Leggi su solodonna

(Di sabato 26 giugno 2021)Rodriguez è “molto incinta” e questo le provoca, oltre a sentimenti di felicità e impazienza, anche molto sonno. È la showgirl stessa a “confessarlo”, come per spiegare – anche – come mai è sempre meno presente per i suoi follower.Rodriguez è agli sgoccioli della sua gravidanza. In questi ultimi giorni sta passando dei momenti di relax con un amorevole Antonino Spinalbese e il resto delle Articolo completo: dal blog SoloDonna