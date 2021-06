Beautiful | terribile malattia | si salverà? | Che angoscia

Leggi su altranotizia

(Di sabato 26 giugno 2021) Le prossime puntate disaranno dense di eventi dopo lo scandalo che ha travolto Brooke e Bill: ladi un personaggio metterà in seria crisi varie persone.(Mediaset Play)Quinn ha vinto su tutti i fronti: il video del bacio tra Brooke e Bill ha creato scandalo, e i loro rispettivi partner hanno preso le distanze. Quinn convince Ridge a ritornare da Shauna, in partenza per Las Vegas. La donna ancora ignora che il suo video ha fatto il giro di tutti i conoscenti della coppia. Quinn è molto felice per aver rovinato Brooke e per aver finalmente ottenuto la sua vendetta. Ridge, intanto, riesce a raggiungere Shauna ...