Beach Soccer, Italia sfortunata contro la Germania: ko 9 - 8 dopo i rigori (Di sabato 26 giugno 2021) La fortuna non è stata dalla parte degli Azzurri . La sconfitta ai rigori con la Germania nei play off delle qualificazioni mondiali che si stanno disputando a Nazarè, è stata viziata da due episodi ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 giugno 2021) La fortuna non è stata dalla parte degli Azzurri . La sconfitta aicon lanei play off delle qualificazioni mondiali che si stanno disputando a Nazarè, è stata viziata da due episodi ...

Advertising

sportli26181512 : #BeachSoccer, #Italia sfortunata contro la Germania: ko 9-8 dopo i rigori: I tedeschi hanno rimontato per due volte… - sportface2016 : #BeachSoccer , due autogol puniscono gli #Azzurri : con la #Germania arriva la seconda sconfitta in due giorni - deb8479eaeef410 : RT @RadioQuar: Alle 13:00 arriva @bar_biturico e porta con sè la musica di ?? CLS ??, una splendida colonna sonora per il pranzo con: New O… - glusigno1 : @corsi_gabriele @bravimabasta È divertente da giocarci ma in tv non si può guardare un po' come il beach soccer e il calcio s 5 - bar_biturico : RT @RadioQuar: Alle 13:00 arriva @bar_biturico e porta con sè la musica di ?? CLS ??, una splendida colonna sonora per il pranzo con: New O… -