Bayern Monaco | Upamecano | «Lewandowski straordinario Ed è sempre corretto»

(Di sabato 26 giugno 2021) Dayot, nuovo difensore del, ha espresso le proprie considerazioni su RobertDayot, nuovo difensore del, ha espresso le proprie considerazioni su Robert. Le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di AS. «È un attaccante. Non puoi mai tenere completamente sotto controllo un uomo come lui. Ha tutto quello che può avere un grande giocatore: è forte e robusto, è veloce, può segnare con entrambi i piedi e di testa. Inoltre regala anche tanti assist ai ...

Advertising

DiMarzio : #JaviMartinez, lascia #Bundesliga: giocherà in Qatar - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL CALCIO ?? Vota, RT e fai votare la MIGLIORE SQUADRA di tutti i tempi QUARTI DI FINALE Sce… - 99per100 : #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL CALCIO ?? Vota, RT e fai votare la MIGLIORE SQUADRA di tutti i tempi QUARTI DI… - infoitsport : Bayern Monaco, le dichiarazioni di Upamecano - ASR192711 : @RomaFuori Esempio giocatori funzionali+campioni Bayern Monaco,Chelsea esempio solo campioni Psg...il City è un ibrido -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

TUTTO mercato WEB

Un calciatore per reparto da tenere d'occhio: in difesa spicca Alaba, terzino che ha vinto tutto ciò che c'era da vincere con iled è appena passato al Real Madrid; a centrocampo ...La stella dell'Austria è il capitano David Alaba , difensore (e all'occorrenza centrocampista) che dopo oltre 400 presenze nelsi è appena trasferito al Real Madrid a parametro zero. ...Forte interesse della Roma per Eduardo Hincapiè, difensore centrale classe 2002 dell’Ecuador e del Talleres Il giocatore dell’Ecuador interessa a mezza Europa, anche la Roma è fortemente interessata a ...Ascolta l'articolo -ADecrease font size. AReset font size. AIncrease font size.+ Italia-Austria ai raggi x: l’analisi della sfida degli ottavi di Euro 2021. Azzurri superiori in talento e qualità, occ ...