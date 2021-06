Bate Borisov-Torpedo Zhodino (domenica 27 giugno, ore 19): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 26 giugno 2021) Quattordicesimo turno di Vysshaya liga bielorussa e il Bate Borisov proverà a rispondere allo Shakhtior Soliigorsk battendo in casa la Torpedo Zhodino. Quinta vittoria consecutiva e settima in totale per la squadra di Zhukovski che ha reso poco più di una formalità la sfida contro la Dinamo Minsk. Un gol per tempo firmati da Skavysh e Milic hanno portato a casa InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 26 giugno 2021) Quattordicesimo turno di Vysshaya liga bielorussa e ilproverà a rispondere allo Shakhtior Soliigorsk battendo in casa la. Quinta vittoria consecutiva e settima in totale per la squadra di Zhukovski che ha reso poco più di una formalità la sfida contro la Dinamo Minsk. Un gol per tempo firmati da Skavysh e Milic hanno portato a casa InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Bate Borisov Conference League, il sorteggio del secondo turno di qualificazione: 54 partite in programma Squadre come Aberdeen , Copenhagen , Rosenborg , Basel , Feyenoord , Austria Wien , Gent , BATE Borisov , FCSB e Partizan accedono a questa fase nel percorso principale, anche se non tutti gli ...

Risultati calcio live, Martedì 22 giugno 2021 - Calciomagazine Giornata 17:00 NFK Minsk - Neman Grodno 1 - 0 * 17:30 FK Baranovichi - BATE Borisov 0 - 0 * 17:45 Volna Pinsk - FK Slaviya Mozyr 18:00 FK Orsha - FK Gomel 18:15 FK Molodechno - Energetik - BGU Minsk ...

Bate Borisov-Neman Grodno (sabato 12 giugno, ore 17:45): formazioni, quote, pronostici Infobetting Conference League, sorteggiato il secondo turno: i match in programma Il sorteggio del secondo turno di qualificazione di UEFA Europa Conference League ha stabilito 54 sfide, con le partite che si giocheranno il 22 e 29 luglio.

Dinamo Minsk - BATE Borisov Vysshaya Liga – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Calcio tra Dinamo Minsk e BATE Borisov. La partita è in programma il 19 giugno 2021 alle 19:45. La nostra diretta ti offre aggiornamenti minuto ...

