Basket | Stefano Tonut tra Venezia che lo vuole trattenere e le aspirazioni di Eurolega

(Di sabato 26 giugno 2021) Al momento si trova a Belgrado, dal momento che è con la Nazionale italiana allo scopo di preparare il Preolimpico al via (per gli azzurri) mercoledì, ma perquesto non è un periodo molto facile soprattutto se si parla di proiezioni di mercato. In sostanza, il protagonista dell’estate è destinato a essere lui, sull’asse-Milano. Com’è noto, il giocatore, MVP dell’ultima stagione regolare di Serie A, è nelle mire dell’Olimpia di Ettore Messina, ma c’è una questione non di poco conto: la contrarietà della Reyer. Anche oggi, dalle pagine del Corriere del Veneto, il presidente Federico Casarin ha ribadito: “Abbiamo preso ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Stefano

Non sfrutta il primo dei 3 match point a sua disposizione la Gevi Napoliper conquistare la promozione in A. Il sogno Serie A rimane invece vivo per l'Apu Old Wild ... ma la formazione di......diventi un modello per i rapporti tra imprenditori privati e istituzioni" osservaCaldari, ... Shelina Marsetti candidata a sindaco 5 Stelle, Rimini cambia pagina: coach Ferrari al posto ...Il presidente della Reyer Venezia Federico Casarin ribadisce che la società ha assolutamente l'intenzione di non far muovere Stefano Tonut per la stagione 2021-22: "Abbiamo preso ...Pallacanestro Varese è felice di annunciare di aver raggiunto un accordo con Alessandro Gentile che vestirà la canotta della Openjobmetis.