Basket: Italia, le convocate per il primo raduno verso i Mondiali Under 19 (Di sabato 26 giugno 2021) Sono stati diramati i nomi delle giocatrici che effettueranno il primo, lungo raduno che precederà il viaggio ai Mondiali Under 19 dell’ItalBasket femminile. Sulla panchina azzurra siede Roberto Riccardi, con assistenti Giuseppe Piazza e una signora del Basket azzurro recente, Angela Gianolla. La rassegna iridata si svolgerà a Debrecen, in Ungheria, dal 7 al 15 agosto. Di seguito i nomi delle convocate. I nomi delle squadre di fianco si riferiscono alla stagione 2020-2021 e non a quella 2021-2022 (è per questo che, per esempio, Martina Spinelli viene indicata come di Costa ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Sono stati diramati i nomi delle giocatrici che effettueranno il, lungoche precederà il viaggio ai19 dell’Italfemminile. Sulla panchina azzurra siede Roberto Riccardi, con assistenti Giuseppe Piazza e una signora delazzurro recente, Angela Gianolla. La rassegna iridata si svolgerà a Debrecen, in Ungheria, dal 7 al 15 agosto. Di seguito i nomi delle. I nomi delle squadre di fianco si riferiscono alla stagione 2020-2021 e non a quella 2021-2022 (è per questo che, per esempio, Martina Spinelli viene indicata come di Costa ...

