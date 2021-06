Basket femminile | Europei 2021 | Francia e Serbia volano in finale | out Bielorussia e Belgio

(Di sabato 26 giugno 2021) Sonole finaliste dell’edizionedeglidi. Al termine di due semifinali molto tirate, si è quindi delineato il quadro dell’atto conclusivo in programma domani alle ore 21:00 dopo laper il terzo e quarto posto (ore 18:00). Il tema centrale sarà quello della “maledizione” da spezzare per la, alla quintaeuropea consecutiva ma reduce da quattro sconfitte dolorosissime. Una di queste è arrivata proprio contro lanel 2015, quindi l’obiettivo sarà quello ...

diramate le convocate per il raduno della nazionale azzurra premondiali.tante atlete di Costa dalla marianese Nasraoui a Spinelli, da Allievi a Colognesi e Labanca E'...Nella stagione 2019/2020 invece, ha fatto parte della Virtus Bologna. Nell'ultima annata Alessia è tornata in A2 con la Palagiaccio Firenze, squadra con la quale ha raggiunto la salvezza. ...Sono Francia e Serbia le finaliste dell’edizione 2021 degli Europei di basket femminile. Al termine di due semifinali molto tirate, si è quindi delineato il quadro dell’atto conclusivo in programma do ...Basket femminile. Silvia Colognesi è stata convocata per il raduno U19 in vista dei mondiali femminili di Debrecen.