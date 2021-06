Basket femminile, Europei 2021: Francia e Serbia in finale (Di sabato 26 giugno 2021) Il titolo europeo 2021 del Basket femminile sarà una questione tra Francia e Serbia. Le semifinali di oggi, infatti, hanno visto le francesi superare abbastanza nettamente la Bielorussia, mentre le serbe hanno saputo avere la meglio del Belgio dopo una partita combattutissima. Primo tempo largamente in equilibrio tra Bielorussia e Francia, con le ragazze dell’Est che addirittura nel primo quarto provano un piccolo allungo sul 13-8, ma poi si fanno rimontare e superare dalle transalpine, che vanno anche loro a +5 prima della tripla di Yuliya Rytsikava che vale il 20-18 per la ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Il titolo europeodelsarà una questione tra. Le semifinali di oggi, infatti, hanno visto le francesi superare abbastanza nettamente la Bielorussia, mentre le serbe hanno saputo avere la meglio del Belgio dopo una partita combattutissima. Primo tempo largamente in equilibrio tra Bielorussia e, con le ragazze dell’Est che addirittura nel primo quarto provano un piccolo allungo sul 13-8, ma poi si fanno rimontare e superare dalle transalpine, che vanno anche loro a +5 prima della tripla di Yuliya Rytsikava che vale il 20-18 per la ...

