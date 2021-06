Basket: Ben Simmons e Ryan Broekhoff, niente Olimpiadi con l’Australia. Giannis Antetokounmpo, sì se la Grecia passa il Preolimpico (Di sabato 26 giugno 2021) Si stanno delineando varie situazioni in merito sia ai vari Preolimpici che alle Olimpiadi vere e proprie. Da una parte, in particolare, ci sono le squadre che un posto a Tokyo già ce l’hanno, dall’altra invece abbiamo chi ha necessità di doversi disimpegnare anche attraverso uno dei quattro Preolimpici tra Belgrado, Victoria, Kaunas e Spalato. A tenere banco in questi giorni è in particolare la situazione dell’Australia, con Ben Simmons e Ryan Broekhoff entrambi rinunciatari in relazione a Tokyo. Per quanto riguarda il giocatore dei Philadelphia 76ers, la questione è legata al miglioramento tecnico da ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Si stanno delineando varie situazioni in merito sia ai vari Preolimpici che allevere e proprie. Da una parte, in particolare, ci sono le squadre che un posto a Tokyo già ce l’hanno, dall’altra invece abbiamo chi ha necessità di doversi disimpegnare anche attraverso uno dei quattro Preolimpici tra Belgrado, Victoria, Kaunas e Spalato. A tenere banco in questi giorni è in particolare la situazione del, con Benentrambi rinunciatari in relazione a Tokyo. Per quanto riguarda il giocatore dei Philadelphia 76ers, la questione è legata al miglioramento tecnico da ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Ben Il Città di Varese rinforza la società: 'Persone giuste al posto giusto, per tornare dove conta' Anche nel mondo basket mi sembra che gli piaccia dare impulsi elettrici. Siamo stati contenti di ... L'idea è quindi di due settori ben separati. Proveremo a intessere accordi con altre società del ...

NBA, dei dell'asfalto: il giorno che Iverson sbarcò al Rucker (in coppia con Marbury) ... superiore, in grado di fare qualunque cosa volesse su un campo da basket." Pochi possessi dopo ... prima di imboccare la traiettoria finale verso il canestro sempre con la palla ben ancorata alla mano ...

A2 -Offese e discriminazione razziale: squalifica del campo per Udine I provvedimenti disciplinari della gara del 25 giugno tra Udine e Napoli. Play Off Oro - Finale Gara 3 del 25 giugno 2021 OLD WILD WEST UDINE. Squalifica del campo di gioco per 1 gara ...

