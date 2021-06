Baseball, Serie A 2021: il Metalco Dragons Castellana vince nell’anticipo del venerdì (Di sabato 26 giugno 2021) Il fine settimana della Serie A di Baseball 2021 si è aperto già nel venerdì, con l’anticipo che ha visto il Metalco Dragons Castellana prevalere sul Tecnovap Verona per il punteggio di 12-7, raggiugendo così la seconda posizione del gruppo D. Nel primo attacco è Verona a passare in vantaggio, grazie alla corsa di Davide Meliori, che ha approfittato di un errore, mentre il pareggio si è concretizzato nel corso del terzo inning, ad opera di Marco Duprè, senza però riuscire a sfruttare un uomo in terza base. Un triplo di Ernesto Exposito e un lancio pazzo hanno poi permesso ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Il fine settimana dellaA disi è aperto già nel, con l’anticipo che ha visto ilprevalere sul Tecnovap Verona per il punteggio di 12-7, raggiugendo così la seconda posizione del gruppo D. Nel primo attacco è Verona a passare in vantaggio, grazie alla corsa di Davide Meliori, che ha approfittato di un errore, mentre il pareggio si è concretizzato nel corso del terzo inning, ad opera di Marco Duprè, senza però riuscire a sfruttare un uomo in terza base. Un triplo di Ernesto Exposito e un lancio pazzo hanno poi permesso ...

Baseball, in serie C week end da fuochi d'artificio

Settimo lancia Suarez, Parma senza Mineo e Pomponi Sabato e domenica la squadra ducale, ancora imbattuta, sarà di scena in terra piemontese con non pochi rischi. Domenica mattina debutta il lanciatore cubano Yoel Suarez Hernandez, chiamato per guidare ...

