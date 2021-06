Barbara D’Urso si schiera coi pride, piovono insulti: “Che schifo” (Di sabato 26 giugno 2021) La conduttrice televisiva di Mediaset, Barbara D’Urso, in un post su Twitter si schiera coi pride, piovono insulti: “Che schifo”. (Instagram)Che Barbara D’Urso sia sempre stata favorevole a leggi che promuovano i diritti di LGBTQ+ è cosa nota, per cui non ha sorpreso molti la sua presa di posizione pubblica a favore del ddl Zan. Ora la conduttrice televisiva di Mediaset, con un post su Twitter, pubblica la foto di un bacio omosessuale a un pride e ‘benedice’ quelli che oggi si svolgeranno a Roma e Milano. ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 giugno 2021) La conduttrice televisiva di Mediaset,, in un post su Twitter sicoi: “Che”. (Instagram)Chesia sempre stata favorevole a leggi che promuovano i diritti di LGBTQ+ è cosa nota, per cui non ha sorpreso molti la sua presa di posizione pubblica a favore del ddl Zan. Ora la conduttrice televisiva di Mediaset, con un post su Twitter, pubblica la foto di un bacio omosessuale a une ‘benedice’ quelli che oggi si svolgeranno a Roma e Milano. ...

