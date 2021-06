Avv. Gentile: "Salernitana? Il trust guiderà alla cessione entro dicembre. Lotito e Mezzaroma hanno lasciato le risorse per la gestione" (Di sabato 26 giugno 2021) A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Gianmichele Gentile, legale della Lazio, della Salernitana e di Claudio Lotito. Ecco quanto evidenziato: "Il blind trust è stato con i paletti imposti dalla FIGC. È stata evitata ogni ingerenza di Lotito e Mezzaroma. Il trustee sono due società autorizzate dalla Banca d'Italia. Ci sono due guardiani: uno di Lotito ed uno di Mezzaroma. I guardiani non hanno poteri. C'è un nuovo amministratore che è la società. Poi, ci ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 26 giugno 2021) A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Gianmichele, legale della Lazio, dellae di Claudio. Ecco quanto evidenziato: "Il blindè stato con i paletti imposti dFIGC. È stata evitata ogni ingerenza di. Ilee sono due società autorizzate dBanca d'Italia. Ci sono due guardiani: uno died uno di. I guardiani nonpoteri. C'è un nuovo amministratore che è la società. Poi, ci ...

