Austria | Foda | “Dispiaciuto per l’eliminazione | abbiamo perso contro una delle favorite”

Advertising

sportface2016 : #ItaliaAustria, #Foda: 'Orgoglioso, abbiamo creato problemi agli azzurri' #Euro2020 - AleCat_91 : ITALIA - AUSTRIA 2-1: CHIESA DEVE GIOCARE, ECCO LIMITI, ERRORI E SOFFERE... - NomenomenS : RT @ilRomanistaweb: #ItaliaAustria 2-1: Chiesa e Pessina regalano i quarti di finale agli azzurri A Wembley la squadra di Mancini batte gl… - MARC0L1 : RT @_DAGOSPIA_: 'PRIMA O POI L'ITALIA DOVRÀ PERDERE' - IL CT 'VENETO' DELL’AUSTRIA FRANCO FODA GIOCA COME GASP MA - GiGiglio99 : RT @_DAGOSPIA_: 'PRIMA O POI L'ITALIA DOVRÀ PERDERE' - IL CT 'VENETO' DELL’AUSTRIA FRANCO FODA GIOCA COME GASP MA -

Ultime Notizie dalla rete : Austria Foda

Merito (enorme) dell'di, una squadra quadrata e organizzata che ha approcciato la partita in modo completamente differente, giocandosela a viso aperto, senza restare sulla difensiva. Un ...Pagelle Italia -DONNARUMMA 7 Qualche uscita alta, di fisico. L'Italia batte il record di imbattibilità di ...6 Fa una buona figura.Una vigilia affrontata tra qualche critica per la querelle “inginocchiamento”, ma da conquistare ci sono i quarti di finale dove affronteremmo una tra Belgio e Portogallo ...Una sofferente Italia strappa il pass per i quarti grazie ai gol nei supplementari di Chiesa e Pessina contro un'Austria da applausi.