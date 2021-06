Australia, Sidney in lockdown per la variante Delta. Il governo: «Tutti a casa fino al 9 luglio» (Di sabato 26 giugno 2021) Allarme in Australia per un nuovo escalation di casi. Le autorità Australiane hanno imposto oggi il lockdown per tutta Sydney. Di fronte a un focolaio di nuovi positivi dovuti alla variante Delta. La più contagiosa. Covid, Sidney in lockdown per 15 giorni Dopo le restrizioni per quattro distretti, il governo ha deciso ora di estendere per due settimane il provvedimento a tutta la metropoli più grande d’Australia. Con oltre cinque milioni di abitanti. Nel Paese questa settimana oltre 80 persone sono risultate positive. Tutte legate a un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 giugno 2021) Allarme inper un nuovo escalation di casi. Le autoritàne hanno imposto oggi ilper tutta Sydney. Di fronte a un focolaio di nuovi positivi dovuti alla. La più contagiosa. Covid,inper 15 giorni Dopo le restrizioni per quattro distretti, ilha deciso ora di estendere per due settimane il provvedimento a tutta la metropoli più grande d’. Con oltre cinque milioni di abitanti. Nel Paese questa settimana oltre 80 persone sono risultate positive. Tutte legate a un ...

