Attacco a Luca Argentero, la risposta dell’attore (Di sabato 26 giugno 2021) Skip to content Papà da pochi mesi e marito solo da qualche settimana Luca Argentero sta vivendo un momento felice sia nella vita privata che in quella professionale dove si sta godendo il successo di Doc-nelle tue mani. La fortunata serie basata su una storia vera è in replica su Rai 1, un regalo fatto ai telespettatori fedeli che sono in attesa di vedere la seconda stagione attualmente in lavorazione. Luca Argentero: “Sono solo punti di vista” Il ruolo di Andrea Fanti piace al pubblico, ma anche allo stesso Luca Argentero che da subito ha sentito il personaggio molto vicino ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 giugno 2021) Skip to content Papà da pochi mesi e marito solo da qualche settimanasta vivendo un momento felice sia nella vita privata che in quella professionale dove si sta godendo il successo di Doc-nelle tue mani. La fortunata serie basata su una storia vera è in replica su Rai 1, un regalo fatto ai telespettatori fedeli che sono in attesa di vedere la seconda stagione attualmente in lavorazione.: “Sono solo punti di vista” Il ruolo di Andrea Fanti piace al pubblico, ma anche allo stessoche da subito ha sentito il personaggio molto vicino ...

