Atletica | Marcell Jacobs | “Risultato importante | sono sulla strada giusta Prossime gare…”

(Di sabato 26 giugno 2021) Prosegue nel migliore dei modi il processo di recupero dall’infortunio di, autore quest’oggi di una prestazione superlativa a Rovereto nei 100 metri piani in occasione della seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti dileggera 2021. Il velocista delle Fiamme Oro ha stampato un fantastico 10?01 con 1 m/s di vento frontale. “super contento! In realtà ero un po’ amareggiato dopo aver visto il tempo, ma quando ho saputo del vento contrario, ho capito di aver fatto davvero bene. Questosignifica che stiamo lavorando bene. Manca un mese alla mia gara a Tokyo, quindi ...

Due splendidi protagonisti nella seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Rovereto : Paolo Dal Molin (Fiamme Oro) firma il record italiano dei 110 ostacoli con 13.27 (+1.2),Jacobs (Fiamme Oro) vola in 10.01 nei 100 metri con vento contrario di - 1.0. Cade il primato nazionale dei 110hs allo Stadio Quercia: l'impresa è del bronzo degli Europei indoor di Torun che ...