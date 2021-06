Atletica, Marcel Jacobs vince in 10”01 i Campionati Italiani! Buoni segnali verso le Olimpiadi (Di sabato 26 giugno 2021) L’uomo più veloce d’Italia è ancora Marcell Jacobs, con il classe 1994 che si è imposto nella gara dei 100 metri ai Campionati Italiani di Atletica leggera in corso a Rovereto, sprigionando tutta la sua potenza nel rettilineo e chiudendo con l’ottimo crono di 10”01, nonostante un metro di vento contrario. Dopo l’infortunio patito appena un mese fa, il primatista italiano sembra aver recuperato la forma migliore e si è portato a casa il quarto Tricolore consecutivo, lanciando segnali forti e chiari in vista delle Olimpiadi di Tokyo, dove è serio candidato all’accesso in finale. Assente ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) L’uomo più veloce d’Italia è ancora, con il classe 1994 che si è imposto nella gara dei 100 metri aiItaliani dileggera in corso a Rovereto, sprigionando tutta la sua potenza nel rettilineo e chiudendo con l’ottimo crono di 10”01, nonostante un metro di vento contrario. Dopo l’infortunio patito appena un mese fa, il primatista italiano sembra aver recuperato la forma migliore e si è portato a casa il quarto Tricolore consecutivo, lanciandoforti e chiari in vista delledi Tokyo, dove è serio candidato all’accesso in finale. Assente ...

