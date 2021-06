Atletica, Campionati Italiani 2021: Nicholas Ponzio vince all’esordio da azzurro, terzo Leonardo Fabbri (Di sabato 26 giugno 2021) Si è da poco conclusa la gara del getto del peso nell’ambito dei Campionati Italiani di Atletica leggera 2021, con il successo di Nicholas Ponzio, alla prima uscita da atleta azzurro vestendo la maglia dell’Athletic Club 96 Alperia, mettendo a referto una misura di tutto rispetto. L’italo-americano ha messo in cascina il Tricolore già a metà gara, scagliando il peso a 20.57 metri, 20.50 metri e 20.78 metri, distanziando di molto i rivali in gara. Proprio questo terzo tentativo si è rivelato quello decisivo, e seguito da due nulli ed un altro 20.57. Secondo ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Si è da poco conclusa la gara del getto del peso nell’ambito deidileggera, con il successo di, alla prima uscita da atletavestendo la maglia dell’Athletic Club 96 Alperia, mettendo a referto una misura di tutto rispetto. L’italo-americano ha messo in cascina il Tricolore già a metà gara, scagliando il peso a 20.57 metri, 20.50 metri e 20.78 metri, distanziando di molto i rivali in gara. Proprio questotentativo si è rivelato quello decisivo, e seguito da due nulli ed un altro 20.57. Secondo ...

