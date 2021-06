Atletica, Campionati Italiani 2021: Marcell Jacobs vince la batteria in 10”33, tra poco la finale (Di sabato 26 giugno 2021) Marcell Jacobs sembra essere già in forma per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e ai Campionati Italiani Assoluti di Atletica leggera ha vinto la propria batteria con il tempo di 10”33, issandosi come netto favorito per la finale, imponendosi in una gara in cui era presente l’intero podio della passata edizione. L’atleta delle Fiamme Oro è partito meglio di tutti ed è riuscito a gestire la corsa abbassando il ritmo nell’ultimo tratto, nonostante un vento contrario di due metri nella pista di Rovereto, tagliando il traguardo davanti al campione europeo under 23 del 2015 Giovanni ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021)sembra essere già in forma per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e aiAssoluti dileggera ha vinto la propriacon il tempo di 10”33, issandosi come netto favorito per la, imponendosi in una gara in cui era presente l’intero podio della passata edizione. L’atleta delle Fiamme Oro è partito meglio di tutti ed è riuscito a gestire la corsa abbassando il ritmo nell’ultimo tratto, nonostante un vento contrario di due metri nella pista di Rovereto, tagliando il traguardo davanti al campione europeo under 23 del 2015 Giovanni ...

Advertising

RSIsport : Ai campionati svizzeri di atletica, Hussein ha vinto la gara dei 400m ostacoli e staccato il biglietto per Tokyo 20… - newstown_aq : L’Aquila ospita i campionati regionali paralimpici di atletica leggera - whiteblossom16 : RT @atleticaitalia: #atletica in STREAMING su - atleticaitalia : #atletica in STREAMING su - infoitsport : LIVE Atletica, Campionati Italiani in DIRETTA: Marcel Jacobs all'attacco, in gara anche Larissa Iapichino -