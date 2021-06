Atletica, Campionati Italiani 2021: copertina per Dal Molin, vincono Iapichino e Jacobs (Di sabato 26 giugno 2021) Va in archivio a Rovereto, in provincia di Trento, la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2021 di Atletica leggera: allo Stadio Quercia la copertina è per Paolo Dal Molin, che diventa il nuovo primatista italiano sui 110 hs staccando il minimo olimpico in 13?27. Molto bene anche Marcell Jacobs in 10.01 nei 100 metri, ma con vento contrario di -1.0: per lui si tratta del quarto titolo italiano consecutivo con il secondo tempo in carriera dopo il 9?95 che è primato nazionale. Nei 100 femminili vince Anna Bongiorni con il personale in 11.27 (-1.0), mentre nei ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Va in archivio a Rovereto, in provincia di Trento, la seconda giornata deiAssolutidileggera: allo Stadio Quercia laè per Paolo Dal, che diventa il nuovo primatista italiano sui 110 hs staccando il minimo olimpico in 13?27. Molto bene anche Marcellin 10.01 nei 100 metri, ma con vento contrario di -1.0: per lui si tratta del quarto titolo italiano consecutivo con il secondo tempo in carriera dopo il 9?95 che è primato nazionale. Nei 100 femminili vince Anna Bongiorni con il personale in 11.27 (-1.0), mentre nei ...

