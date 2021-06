Atletica | Assoluti Rovereto 2021 | Dal Molin firma il record italiano e vola a Tokyo2020

(Di sabato 26 giugno 2021) Paolo Dalè il nuovoman dei 110 ostacoli. L’atleta delle Fiamme Oro, nella seconda giornata dei Campionati italianidi, hato un 13.27 (+1.2) battendo, dopo nove anni, il primato di Emanuele Abate (13.28) di Torino nel 2012. Tra le gare del pomeriggio, spicca la vittoria da parte di Sara Fantini del titolo nel lancio del martello femminile. Punteggio di 70.34 per una delle azzurre di punta nella disciplina. Continua così il suo dominio ormai ininterrotto dal 2017, primo anno in cui l’emiliana ha trionfato in una rassegna italiana, per poi continuare a piazzarsi al ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Assoluti

DIRETTAITALIANI2021: DUELLO NELL'ALTO La diretta degliitaliani di2021 a Rovereto offrirà anche il duello tra le artiste Alessia Trost e Elena Vallortigara , che pure ...- La prima carta importante che la Virtus Lucca cala aglidi Rovereto si chiama Luca Dell'Acqua. Specialista di prove multiple il giovane atleta lombardi si sta comportando molto ...Sono in corso a Rovereto, in provincia di Trento, i Campionati Italiani Assoluti 2021 di atletica leggera: allo Stadio Quercia Paolo Dal Molin diventa il nuovo primatista italiano sui 110 hs staccando ...Marcell Jacobs sembra essere già in forma per le Olimpiadi di Tokyo 2020, e ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera ha vinto la propria batteria con il tempo di 10''33, issandosi come nett ...