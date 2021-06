Atletica | Assoluti | record italiano per Dal Molin nei 110 ostacoli

(Di sabato 26 giugno 2021) Rovereto, 26 giu. - (Adnkronos) - Due splendidi protagonisti nella seconda giornata dei Campionati Italianidi Rovereto: Paolo Dal(Fiamme Oro) firma ildei 110con 13"27 (+1.2), Marcell Jacobs (Fiamme Oro) vola in 10"01 nei 100 metri con vento contrario di -1.0. Cade il primato nazionale dei 110hs allo Stadio Quercia: l'impresa è del bronzo degli Europei indoor di Torun che dopo nove anni toglie un centesimo al primato di Emanuele Abate, il 13"28 di Torino nel 2012. Per Dalè anche lo standard di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo, ...

Due splendidi protagonisti nella seconda giornata degli Assoluti di Rovereto: Paolo Dal Molin (Fiamme Oro) firma il record italiano dei 110 ostacoli con 13"27 (+1.2), Marcell Jacobs (Fiamme Oro) vola in 10"01 nei 100 metri con vento contrario di - 1.0.