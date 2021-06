Assembla che ti Passa #304 – RubricaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 26 giugno 2021) Nel nuovoche tiparliamo di AMD FidelityFX Super Resolution, intelligenza artificiale e Windows 11.che tiè una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all’hardware per PC da gioco e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desiderare o aggiornare la propria macchina. Suggerimenti sono graditi e correzioni ben accette, mentre il consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti. L’inizio del periodo meno movimentato dell’anno per quanto riguarda ...