Assalto in Germania, messaggi di odio nel rifugio dell’attentatore somalo. I dubbi sul movente (Di sabato 26 giugno 2021) Assalto in Germania, nel rifugio dell‘attentatore somalo la polizia ha trovato messaggi di odio. Eppure sono ancora molti i dubbi sul movente…Le indagini sono ancora all’inizio. E i sospetti, come spesso accade in questi casi, viaggiano nelle direzioni più diverse. Eppure, il quadro investigativo sembrerebbe proprio convergere nella direzione dell’eccidio compiuto per ragioni legate al radicalismo islamica. o almeno, questo si è cominciato a sospettare più fattivamente dopo che la polizia tedesca ha trovato quelli che ha definito «messaggi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 giugno 2021)in, neldell‘attentatorela polizia ha trovatodi. Eppure sono ancora molti isul…Le indagini sono ancora all’inizio. E i sospetti, come spesso accade in questi casi, viaggiano nelle direzioni più diverse. Eppure, il quadro investigativo sembrerebbe proprio convergere nella direzione dell’eccidio compiuto per ragioni legate al radicalismo islamica. o almeno, questo si è cominciato a sospettare più fattivamente dopo che la polizia tedesca ha trovato quelli che ha definito «...

Advertising

SecolodItalia1 : Assalto in Germania, messaggi di odio nel rifugio dell’attentatore somalo. I dubbi sul movente… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Germania: tre morti a Wurzburg, l'aggressore è un somalo: (ANSA) - ROMA, 25 GIU - Ci sono stati tr… - Rosariov82 : RT @rtl1025: ?? Ci sono stati tre morti nell'assalto con il coltello oggi a #Wurzburg, in #Germania. Lo ha confermato la polizia bavarese, a… - MaxFerrari : Risorse della sinistra. *++ Polizia, tre morti a Wurzburg, l'aggressore e' un somalo ++ - ROMA, 25 GIU - Ci sono s… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Ci sono stati tre morti nell'assalto con il coltello oggi a #Wurzburg, in #Germania. Lo ha confermato la polizia bavarese, a… -