Armi e tecnologia Così gli Usa chiedono aiuto a Tokyo contro la Cina

L'Asia Nikkei Review titola "Gli Stati Uniti spingono il Giappone a rendersi conto della minaccia cinese" un articolo sulle pressioni che Washington starebbe esercitando su Tokyo per spingerlo a un sostanzioso riarmo. Ai nipponici i partner americani chiedono un serio rafforzamento della forza militare — che Tokyo ha avviato, ma secondo gli americani occorre fare di più per costruire la postura nell'Indo Pacifico, il grande bacino geopolitico da cui gli Usa intendono avviare il contenimento globale cinese. La notizia sulle (rinnovate) pressioni statunitensi si accoppia ad altre due. La prima riguarda una commessa militare che il Congresso ...

Ultime Notizie dalla rete : Armi tecnologia Vogliono sapere tutto. Il Fisco prepara l' arma finale La tecnologia avrà sempre più spazio, anche nelle minime operazioni giornaliere, seppure su questo ... " ma se non siamo autorizzati a utilizzarli, la lotta all'evasione fiscale avrà sempre le armi ...

Report USA sugli Ufo: non ci sono prove, solo ipotesi Non ci sono prove, sottolinea il Nyt, che nessuno degli episodi coinvolga programmi relativi ad armi segrete degli Usa, tecnologia ignota di Russia e Cina o 'visitatori' extraterrestri. D'altra parte,...

Ufo e tecnologia aliena, il rapporto Usa: niente prove Adnkronos Vogliono sapere tutto. Il Fisco prepara l'arma finale Dopo la tirata d'orecchie della Corte dei Conti all'Agenzia delle Entrate, scenderà in campo l'intelligenza artificiale per stanare tutte le situazioni di evasione fiscale: ecco come saremo "spiati" d ...

UFO, il Pentagono pubblica il rapporto: 143 avvistamenti inspiegabili, non esclusa tecnologia aliena L’attesissimo rapporto dell’intelligence americana sugli UFO è stato finalmente pubblicato. Gli addetti della Task Force UAP del Pentagono sono giunti alla conclusione che non ci sono prove sufficient ...

