Armando Incarnato rivela cosa farà questa estate

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 26 giugno 2021)è stato intervistato da “Uomini e Donne Magazine”, settimanale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi cui ha svelato in anteprima i suoi piani per. “Credo chemi concederò al massimo un giro in barca o in moto nella mia amata Costiera Amalfitana” ha fatto sapere il cavaliere più contestato del trono over, spiegando di non avere intenzione di fare viaggi all’estero, né di allontanarsi più di tanto dalla sua terra, la Campania. I programmi diper l’2021 “Ho ...