(Di sabato 26 giugno 2021) Stavano svaligiando un appartamento, ma loro , due donne di origine croata, sono state colte in flagranza. E’ successo nel pomeriggio di ieri adquando idel locale n.o.r.m, nell’ambito di specifica attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione ed alla repressione dei reati cosiddetti “predatori”, hanno tratto in arresto per furto aggravato le due ladre, una 35enne e una 25enne. Furto adLe due donne alle 13.30 erano state sorprese, daiin servizio di, mentre si allontanavano da un’abitazione del centro cittadino dopo aver trafugato ...

Advertising

CorriereCitta : Aprilia, svaligiano la casa ma ‘incontrano’ i Carabinieri di pattuglia: arrestate -

Ultime Notizie dalla rete : Aprilia svaligiano

Il Corriere della Città

(Visited 146 times, 146 visits today) Notizie Simili:l'edicola a Udine e si portano via ... ma… Dai viaggi per la droga ai luoghi di spaccio, le… Ladri in azione ad...(Visited 146 times, 146 visits today) Notizie Simili:l'edicola a Udine e si portano via ... ma… Dai viaggi per la droga ai luoghi di spaccio, le… Ladri in azione ad...